Под Самарой в ДТП попал нетрезвый водитель, не имевший при себе никаких документов

В субботу, 15 сентября, у Самары произошло ДТП с участием 49-летнего водителя ВАЗ-21093.

У мужчины не было с собой водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, полиса ОСАГО, кроме того, он был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:10 он ехал по самарской обводной дороге со стороны в направлении магистрали Самара — Бугуруслан и, поворачивая налево к СДТ "Дубки", не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-2113 под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали оба водителя. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка.