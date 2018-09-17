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Преступления Происшествия

В связи со смертью самарчанки в больнице возбудили уголовное дело

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в связи со смертью женщины в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

8 августа 2018 г. в больницу обратилась 65-летняя женщина, собиравшаяся пройти фиброколонскопию. Во время процедуры пациентка умерла.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").

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