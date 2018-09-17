В связи со смертью самарчанки в больнице возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи со смертью женщины в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
8 августа 2018 г. в больницу обратилась 65-летняя женщина, собиравшаяся пройти фиброколонскопию. Во время процедуры пациентка умерла.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.