В связи со смертью самарчанки в больнице возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи со смертью женщины в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

8 августа 2018 г. в больницу обратилась 65-летняя женщина, собиравшаяся пройти фиброколонскопию. Во время процедуры пациентка умерла. Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").