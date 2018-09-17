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Экология Общество

В последнее воскресенье сентября состоится экомарафон "Самарская Лука"

ЖИГУЛЕВСК. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 сентября, в 10:00 в Жигулевске стартует экомарафон "Самарская Лука".

Уникальная особенность забега — его маршрут. Участники марафона смогут посетить живописные уголки национального парка "Самарская Лука", увидят Жигулевские горы и окрестности с. Ширяево.

Цель спортивного мероприятия заключается в популяризации идеи охраны природы, общественной поддержке особо охраняемых природных территорий и национального парка "Самарская Лука", а также здорового образа жизни.

Зарегистрироваться на участие в марафоне можно на сайте.

За всеми вопросами и подробностями можно обратиться к организаторам, а также по телефону: (84862) 72872, 8 (917)-127-56-55, Максим Исаев (директор марафона по спорту).

Организаторами марафона являются региональное министерство спорта, администрация Жигулевска, ФГБУ Национальный парк "Самарская Лука", Областная федерация легкой атлетики.

С связи с проведением марафона 30 сентября полностью будет ограничено движение на трассе М5 "Урал" — с. Ширяево: 6-й км (старт на 42 км) с 10:45 до 11:10; 27-й км (старт 21 км) с 12:15 до 12:45; 38-й км (старт 10 км) с 12:15 до 12:45.

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