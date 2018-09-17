Консорциум вузов по созданию наноспутников определился с форматом орбитальной группировки

На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева состоялось второе заседание консорциума российских вузов, цель которого — создание группировки наноспутников для мониторинга ионосферы и магнитосферы Земли. Количество участников объединения увеличилось за счет вузов и организаций, имеющих компетенции в разработке и создании космических аппаратов формата кубсат, сообщает вуз.

Участники консорциума определились с ключевыми параметрами проекта — количеством космических аппаратов в группировке и составом научной аппаратуры. Группировка будет включать в себя не менее четырех наноспутников. Планируется, что она будет выведена в качестве попутного груза на транспортном грузовом космическом корабле "Прогресс". Высота, на которой предстоит функционировать кубсатам, — не выше 400-500 км.

После вывода в космическое пространство наноспутники, по замыслу участников консорциума, будут отделяться друг от друга с небольшой временной задержкой и скоростью, двигаться пассивно и лететь в одной плоскости. Это позволит им одновременно вести замеры в разных точках околоземного пространства, а, значит, точнее выявлять аномалии в ионосфере и магнитосфере на высоте полёта, на основании которых можно было бы сделать попытку интерпретировать их как признаки надвигающихся стихийных бедствий, обеспечить поддержку функционированию навигационных спутниковых систем.

Также во время дискуссии участники консорциума сформировали облик научного оборудования для наноспутников, исходя из круга научных и прикладных задач, которые необходимо решить в ионосфере. Состав научной аппаратуры будет включать в себя навигационный приемник, который позволит осуществить пространственно-временную привязку измерений; зонды Ленгмюра, с помощью которых можно получить информацию о концентрации электронов непосредственно в точке, где находится наноспутник; датчик измерения атомарного кислорода и магнитометр, замеряющий искажение магнитного поля Земли.

Также участники консорциума определили, кто займется изготовлением наноспутников, это: Самарский университет, Омский государственный технический университет совместно с резидентом Сколково — компанией "Технологии ГЕОСКАН", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого совместно с резидентом Сколково — ООО "Астрономикон", Сибирский государственный университет науки и технологий имени Решетнёва.

Вклад в создание научного оборудования внесут академические институты, среди которых Институт космических исследований РАН.

Университеты также займутся разработкой программного обеспечения для управления группировкой наноспутников и обработки данных, а также организацией работы сети наземных станций управления наноспутниками и приема научной информации.

До конца 2018 года участники консорциума планируют завершить этап эскизного проектирования наноспутника, а в 2019 году — защитить проект и перейти к изготовлению и испытаниям космического аппарата.

Окончательно поставить точку в вопросе комплектов научной аппаратуры для наноспутников члены консорциума планируют в октябре в Москве, где планируется проведение заседания секции "Солнечно-земные связи" Совета РАН по космосу.

"Наша главная цель — силами российских университетов показать возможность и целесообразность создания постоянно действующей, восполняемой группировки наноспутников для низкобюджетного мониторинга околоземного космического пространства, а также наземной службы управления и оценки поступающей информации", — заключил координатор проекта, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов.