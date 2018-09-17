Самарский политех зарегистрировал свой бренд

Роспатент 26 июля внес в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о регистрации товарного знака "Самарский политех". Об этом сообщила пресс-служба Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

"Свидетельство о регистрации удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право университета на его использование, — поясняет начальник управления имущественных отношений СамГТУ Андрей Чернецов. — Как правообладатель вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет незаконно использоваться наш или тождественный ему товарный знак".

Ребрендинг СамГТУ, в результате которого у вуза появился новый товарный знак, прошел в 2017 году. Знак своей формой напоминает Самарскую область. Разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштаб деятельности университета. Изображение символизирует также постоянное движение, поиск нового. Неотъемлемой частью знака являются слова "Самарский политех", основа его цветовой палитры — российский триколор.