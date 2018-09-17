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Музыка Культура

Редкие гости "Рада и Терновник" выступят в Самаре

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Удивительные шаманы психоделического фолк-рока "Рада и Терновник" не приезжали ни в Самару, ни куда-либо поблизости почти 10 лет. 21 сентября они выступят с электроакустической программой на сцене бара Houston.

В последний раз "Раду и Терновник" можно было наблюдать на "Метафесте" в 2009 г., еще когда фестивалем занимались московские организаторы. Для слета, в то время густо пропитанного "грушинскими" вибрациями, их выступление стало одним из поворотных моментов. Объяснить, почему никто с тех пор не приглашал коллектив в Самару, довольно сложно. Тем более, что группа и не думала пропадать с радаров. Напротив, она стала активно гастролировать не только по российским, но и по европейским фестивалям. А в 2013 г. "Рада и Терновник" записали важный для российской рок-сцены альбом с исполнителем горлового пения Ногоном Шумаровым в поддержку алтайского плато Укок. Это был тот случай, когда творческое высказывание прозвучало мощнее прямолинейных акций протеста. И группа заслуженно получила за "Укок" премию Курехина как лучший проект в области world music.

Как бы то ни было, теперь "Рада и Терновник" возвращаются обновленными. "Год назад группа полностью поменяла состав, поэтому мы приедем совсем иные и с совсем иным звуком, — рассказывает Рада Анчевская. — В Самаре в этот раз мы выступаем с электроакустикой — это программа наиболее интересна тем, кто нас вообще ни разу не слышал. Я буду играть на электрогитаре, будет бессменный гитарист группы Владимир Анчевский, играющий в стиле золотого века рок-музыки, психоделические развернутые соло, уносящие сознание слушателя в неизвестность. Будет наш бас-гитарист Kotovsky — очень необычный и изысканный музыкант. Кроме известных нашим слушателям песен, мы сыграем и те композиции, которые нигде еще не выходили на аудио. Мы сейчас их записываем на наш новый альбом".

После всех трансформаций свой стиль группа определяет как психоделический рок и нео-фолк с элементами "прогрессива". В любом случае, за Радой сотоварищи сохраняется слава коллектива, который, во-первых, сложно втиснуть в рамки жанров, во-вторых, лучше слушать вживую, нежели в записи. Каждый их концерт наполнен инструментальными и вокальными импровизациями, а потому не похож на предыдущий. И, конечно, сама Рада на сцене — большой мастер концертного гипноза и умелый ретранслятор самых загадочных энергий.

Билеты можно купить на входе за 400 рублей.

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