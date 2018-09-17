С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд Самара - Казань

С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд № 126/125 сообщением Самара - Казань формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК", на который уже открыты продажа билетов, сообщает департамент туризма.

Напомним, этот маршрут впоследствии станет частью нового туристического продукта, который был обозначен на заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации от ПФО.

По мнению врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, "этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов".

Поезд отправляется ежедневно из Самары в 19:26 и прибывает в Казань в 6:20, время в пути составляет 10 часов 54 минуты. Из Казани поезд отправляется в 21:20 и прибывает в Самару в 7:40, время в пути составляет 10 часов 20 минут.

Новый пассажирский поезд Самара - Казань делает остановки на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.

В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.

Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет.

Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и о стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД"/Пассажирам, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.