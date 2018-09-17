Денис Кортунов: "Прообразом самарского IT-фестиваля 404 стали конференции в Лас Вегасе"

В начале октября в Самаре состоится фестиваль интернет-деятелей 404, организатором и идейным вдохновителем которого вот уже более десяти лет является Денис Кортунов — главный дизайнер компании Acronis, а с декабря 2017 г. еще и советник губернатора Дмитрия Азарова в области информационных технологий. Волга Ньюс пообщался с Денисом Кортуновым и расспросил о том, как зарождался фестиваль 404 в далеком 2007 г., кто отбирает спикеров, почему Самара, а не Москва, и о новом времени, в котором данные круче нефти.

— Денис, начнем с небольшого экскурса в историю: расскажите, как пришла идея создания фестиваля?

— На самом деле все получилось случайно. Я тогда работал в своей собственной компании "Турбомилк" и мы время от времени тусили с коллегами из "Доминиона". В городе уже было много веб-студий и прочих IT-компаний, но никто особо не общался между собой, не обменивался опытом. И мы вместе с ребятами из "Доминиона" решили собраться и устроить небольшой IT-пикник для разработчиков в Загородном парке: разослали приглашения, опубликовали анонс встречи в социальных сетях.

Мы ожидали, что это будут тихие посиделки в небольшой компании. Так что просто не поверили своим глазам, когда, приехав в парк, увидели, что на встречу пришло больше 100 человек. В итоге мероприятие превратилось в мини-конференцию. С этого все и началось.

В 2008 г. в гостинице "Азимут" ребята из "Доминиона" организовали уже настоящую конференцию, на которую собралось около 200 человек. А на следующий год — в 2009-м — компания "Турбомилк" решила присоединиться и сделать уже не конференцию, а настоящий фестиваль, постепенно выросший до события, на которое приезжает около тысячи человек.

Сначала мероприятия были бесплатными, но потом стали появляться странные люди, которых интересовали только кофе-брейки, и мы решили, что вход стоит сделать платным.

— На ваш взгляд, фестиваль "404" — это в большей степени семинары, обмен опытом и обучение или все же тусовка?

— Каждый сам отвечает на этот вопрос. У нас для всех найдется что-то интересное. На самом деле, мне очень повезло. В 2009 г. я очень дружил с компанией Microsoft, а они тогда пытались быть как Apple и делали "крутейшие" конференции в Лас Вегасе. Так вот — мне посчастливилось тогда побывать на одной из этих конференций, которая проходила в классном отеле. Это было интересно, полезно и при этом не уныло, а каждый вечер устраивались afterparty в самых крутых клубах Лас Вегаса.

Для понимания — в то время конференции у нас выглядели примерно так: арендовывалась душная аудитория в институте, и на фоне доски скучный "чувак" что-то рассказывал.

Мы же сразу взяли за основу то, что я увидел в Лас Вегасе, и попытались сделать фестиваль не только полезным, но и не скучным, с большим количеством кулуарного общения и шикарными afterparty.

Опять же фестиваль "404" трудно назвать обучающим, потому что мы ориентируемся на профессионалов. Соответственно, больше говорим про предпринимательство, управление проектами. Так что это, скорее, тусовка и обмен опытом. Кроме того, Самара — город-курорт. Поэтому для многих фестиваль — это отличный повод приехать сюда. У нас, кстати, больше половины людей на фестивале из других городов.

— Много людей приезжают на "404" из года в год?

— Процентов 30-40%. Соответственно, они нам помогают собирать людей, рассказывая своим коллегам и друзьям о фестивале. Кстати, есть даже такая интересная история у нас — один из топ медиа-менеджеров России, возглавляющий сейчас lifehacker.ru, на нашем фестивале познакомился со своей женой.

Много людей из Яндекса приезжают к нам по старой дружбе. Так что аудитория у нас очень лояльная. Люди заранее знают, какие будут доклады и с кем они хотят встретиться.

— Кстати, о докладах. Каким образом производится их отбор? Как выбираете темы? Часто ли приходится отказывать желающим выступить на фестивале?

— Мы делаем ставку на авторские секции. Приглашаем лицо, известное в профессиональной области, и уже этот человек ищет спикеров. Помимо этого, есть еще программный комитет, который также отсматривает доклады. Схема работы такая: мы собираем заявки от спикеров, отсматрваем и выбираем тех, кто нам больше всего понравился. В этом году нам пришлось отказать примерно сотне человек. Конечно, мы выбираем те доклады, которые нравятся нам самим — поэтому в этом есть некая субъективность. Но если люди приезжают из года в год, значит, видимо, они разделяют наш взгляд на прекрасное.

Поскольку на фестивале идет несколько (в этом году пять) потоков, участники могут уйти с не интересного для них доклада в другой зал. Это, конечно, стимулирует наших спикеров, появляется даже некий момент конкуренции.

В этом году мы привозим очень интересных спикеров — например, в секции front-end выступит разработчик из Норвегии Максим Сальников, модератором секции "PR и маркетинг" будет Маша Глазкова из Лондона.

У Дмитрия Азарова появится советник по информационным технологиям Директор по дизайну международной IT-компании Acronis Денис Кортунов станет общественным советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по информационным технологиям. Об этом Кортунов написал в Facebook.

— IT-специалистов, как мне кажется, в целом можно назвать достаточно требовательной публикой — тем более с учетом того, что к вам на фестиваль приезжают не новички. Случалось ли, что докладчик оказывался менее подготовленным, чем аудитория?

— Конечно, бывали провалы, неинтересные доклады, с которых люди вставали и уходили. Но в последние годы такого не случается — мы учимся на своих ошибках и становимся все опытнее. Единственное, что бывает, это очень высокая конкуренция между докладчиками. Особенно не везет тем, с кем одновременно в параллельном потоке выступает супер-звезда мирового уровня.

— Фестиваль существует уже более десяти лет. Многое в нем изменилось за это время?

— Участники фестиваля значительно разбогатели и немножко постарели. Конечно, достаточно сильно изменились и темы докладов, и темы секций. Но мы всегда с ними экспериментировали — у нас каждый год меняется список секций. Кстати, в 2014 г. мы значительно сократили количество докладов, потому что до этого у нас была "безумная гонка". Слишком много информации, которую ты уже в какой-то момент перестаешь воспринимать. Мы решили уйти от этого. Доклады стали длиться не полчаса, а час, их стало поменьше, и в целом формат работы стал более комфортным.

Но кардинально в фестивале мы ничего менять не хотим — ведь его любят именно за то, какой он есть.

— Фестиваль 404 рассчитан по большей части на людей, работающих в сфере разработки мобильных и веб-приложений. Не планируете расширять круг участников за счет привлечения экспертов по системному администрированию (инжинирингу), DevOps и т. д.? Или на ваш взгляд, это не нужно?

— На самом деле, раньше у нас было много всяких секций: например, в 2013 г. были секции про образование и кадры, про медицину в интернете. Но мы все же стараемся не лезть в то, в чем не понимаем сами. С другой стороны, мы бы с удовольствием увеличили количество секций. Проблема в том, что, если мы это сделаем, то просто не поместимся на площадке. А площадки, которая смогла бы вместить фестиваль в увеличенном варианте и подошла бы нам по другим критериям, в Самаре просто нет. Либо мы о ней не знаем.

Уезжать из центра города мы не хотим, потому что проведение мероприятия там дает возможность участникам — особенно, из других городов — выйти и погулять по набережной, и просто в исторических кварталах Самары.

Нам бы, может быть, подошел кинотеатр в центре. Но его нет. Глава региона Дмитрий Азаров предлагал нам как один из вариантов размещения стадион "Самара Арена". Была даже фантазия по поводу театра оперы и балета… Но пока мы как-то не решились на это. Хотя, конечно, в этом есть свой шик.

— Несколько лет назад вы уехали в Москву. Не думали о том, чтобы перевезти туда и фестиваль? Ведь там, наверняка, и с площадками проще.

— Нет, для меня же это не возможность заработать, а способ встретиться с друзьями. Кроме того, организация и проведение фестиваля — это очень большой стресс и серьезная работа. Плотно готовиться к нему мы начинаем примерно за пять месяцев. Да, некоторые процессы уже автоматизированы, но, откровенно говоря, сейчас я уже очень истощен. Ведь в этом году для нас это уже второе мероприятие. В мае мы провели дизайн-выходные в Самаре — это было самое крупное в России дизайнерское мероприятие. И сразу после этого начали работу над фестивалем "404". Это непросто.

— В этом году фестиваль проводится после довольно длительного перерыва: в прошлый раз он проходил в 2014 году. С чем это связано?

— Во-первых, с тем, что я уехал жить в Москву, и мне стало незачем это делать. Вторая причина — фестиваль с точки зрения денег и с точки зрения бизнеса — это весьма сомнительная и рискованная идея. Поэтому я решил, что нужно сделать перерыв.

В конце прошлого года Дмитрий Игоревич Азаров предложил мне стать его советником, а также вернуть фестиваль. Да и в целом, не так много провинциальных городов, в которых есть такие мощные мероприятия.

— Как оцениваете ситуацию в отрасли IT-индустрии в Самаре?

— Вообще, Самара всегда имела достаточно сильные позиции. Но в последние годы, мне кажется, мы начали немного отставать, хотя, может быть, это и не так. Грубо говоря, Казань и Ульяновск, которые рядом, развивались быстрее и лучше, чем Самара. У нас темпы развития тоже высокие, но у соседей — выше.

Не могу сказать, что в Самаре стало плохо. Какое-то время назад в Самаре появились свои IT-компании, и они набрали силу. В том же Нижнем Новгороде в сфере IT совсем грустно — нет почти никакого движения, конференций, активности. А дело в том, что там почти нет местных IT-компаний, рынок занят большими корпорациями.

— Как догнать те регионы, которые нас опередили?

— Не думаю, что нам необходимо их догонять и соревноваться. Мне кажется, стоит попробовать развивать регион в сфере IT с помощью регионального правительства. Это как раз то, над чем мы работаем вместе с Дмитрием Игоревичем Азаровым. Но это уже другая история.

Я не могу сказать, что айтишникам сильно нужна какая-то поддержка — они, в общем-то, и без нее справятся прекрасно. Но в Самарской области нет ни иннополиса, ни нормального IT-парка. У нас есть "Жигулевская долина", но этого недостаточно.

— Ну и напоследок — какие технологии, на ваш взгляд, будут наиболее актуальны и востребованы в ближайшие 10 лет?

— Не знаю, как насчет технологий, но, я думаю, очень сильно изменится наша жизнь. Очень сильно изменятся образование и медицина. А еще я считаю, что скоро таксистов заменят роботы. Да и в целом, я думаю, что роботизировано будет все, что вообще возможно роботизировать.

Опять же, как человек, работающий в компании, которая занимается данными, я могу сказать, что их ценность с каждым годом будет становиться все выше. Данные — это новая нефть. Жизнь станет более виртуальной, но при этом прекрасной. Жить станет лучше и интереснее. Мир станет более глобальным. Не будет — это плохие новости для современных политиков — иметь значение, кто из какой страны, будет иметь значение, что ты умеешь, какими навыками владеешь.