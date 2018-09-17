Проект концессии для магистрали "Центральная" подешевел на 2 млн рублей

Министерство экономразвития Самарской области подвело итоги торгов по подготовке документации по проекту строительство пр-та Карла Маркса от пр-та Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". 1 этап (участок от Ракитовского шоссе ПК 49+00 до автодороги "Обводная Самары" ПК 190+00).
Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок.
На торги было подано две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем было признано АО "Транспроект Групп". При начальной максимальной цене контракта в 5 млн руб. компания выполнит работы за 2,9 млн рублей.
Напомним, речь идет о разработке проекта концессионного соглашения для участка Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная Самары", создаваемого путем нового строительства части автодороги от Ракитовского шоссе до границ Самары и реконструируемого от границ Самары до автодороги "Обводная Самары".
В процессе подготовки документации подрядчик получит исходные данные для разработки финансовой модели и проекта концессионного соглашения, в том числе транспортную модель, технико-экономические и технологические параметры и при необходимости уточнит эти данные. После этого он займется доработкой и подготовкой финансовой модели и проекта концессионного соглашения.
Для этого подрядчик проведет финансово-экономический и юридический аудит ранее разработанных документов и оптимизирует его бюджетные, финансово-экономические, организационные и иные параметры с учетом текущих макроэкономических показателей. Необходимо будет обеспечить оптимальный баланс распределения финансовых обязательств, ответственности и рисков между участниками проекта на всех этапах его реализации, в том числе обеспечение максимально возможного уровня бюджетной эффективности и необходимого уровня инвестиционной привлекательности.
В документации закупки указывается, что финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов.
Финансовая модель будет содержать прогноз по тарифам и порядок их индексации; прогноз затрат на всех стадиях проекта, расчет налоговых платежей, прогноз потребности в оборотном капитале и другие показатели.
Работу необходимо выполнить к 1 ноября 2018 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.