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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект концессии для магистрали "Центральная" подешевел на 2 млн рублей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономразвития Самарской области подвело итоги торгов по подготовке документации по проекту строительство пр-та Карла Маркса от пр-та Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". 1 этап (участок от Ракитовского шоссе ПК 49+00 до автодороги "Обводная Самары" ПК 190+00).

Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок.

На торги было подано две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем было признано АО "Транспроект Групп". При начальной максимальной цене контракта в 5 млн руб. компания выполнит работы за 2,9 млн рублей.

Напомним, речь идет о разработке проекта концессионного соглашения для участка Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная Самары", создаваемого путем нового строительства части автодороги от Ракитовского шоссе до границ Самары и реконструируемого от границ Самары до автодороги "Обводная Самары".

В процессе подготовки документации подрядчик получит исходные данные для разработки финансовой модели и проекта концессионного соглашения, в том числе транспортную модель, технико-экономические и технологические параметры и при необходимости уточнит эти данные. После этого он займется доработкой и подготовкой финансовой модели и проекта концессионного соглашения.

Для этого подрядчик проведет финансово-экономический и юридический аудит ранее разработанных документов и оптимизирует его бюджетные, финансово-экономические, организационные и иные параметры с учетом текущих макроэкономических показателей. Необходимо будет обеспечить оптимальный баланс распределения финансовых обязательств, ответственности и рисков между участниками проекта на всех этапах его реализации, в том числе обеспечение максимально возможного уровня бюджетной эффективности и необходимого уровня инвестиционной привлекательности.
В документации закупки указывается, что финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов.

Финансовая модель будет содержать прогноз по тарифам и порядок их индексации; прогноз затрат на всех стадиях проекта, расчет налоговых платежей, прогноз потребности в оборотном капитале и другие показатели.

Работу необходимо выполнить к 1 ноября 2018 года.

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