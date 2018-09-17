В Муранском бору спасатели искали заблудившегося грибника

В Шигонском районе 15 сентября спасатели искали в Муранском бору заблудившегося грибника, сообщает ПСС Самарской области.

70-летний житель с. Муранка ушел в лес, а когда начало темнеть, понял, что не может сориентироваться на местности. Мужчина сам обратился к спасателям.

В 22:50 на поиски отправился спасательный отряд. В лесу грибник набрел на охотничью вышку и решил дожидаться помощи там. Сотрудники экстренной службы проехали около 7 км в глубь леса, когда пенсионер услышал спасательный сигнал. В 2:10 мужчину нашли.