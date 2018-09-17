Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Токио

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), сообщает championat.com. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
27-летняя Анастасия, занимающая 28-ю строчку в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, пять двойных ошибок и один брейк.
За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером.
Турнир с призовым фондом $1 млн завершится 23 сентября.
Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.