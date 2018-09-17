Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Токио

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), сообщает championat.com. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

27-летняя Анастасия, занимающая 28-ю строчку в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, пять двойных ошибок и один брейк.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером.

Турнир с призовым фондом $1 млн завершится 23 сентября.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.