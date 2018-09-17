16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Игорь Комаров: "Итоги выборов говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова жителями Самарской области" Помощник полпреда президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел прием граждан Игорь Комаров проконтролирует реализацию майских указов президента На должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции претендует Александр Ефанов Полпредом президента в ПФО назначен Игорь Комаров

Федеральная власть Власть и политика

Игорь Комаров: "Итоги выборов говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова жителями Самарской области"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. В торжественной церемонии принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, главы регионов.

"Дмитрий Азаров — настоящий системный руководитель. Он уважает людей, умеет их слушать, вникает в конкретную проблему и находит оптимальные пути ее решения. В течение года Дмитрий Игоревич исполнял обязанности губернатора. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказал ему высокое доверие. И вместе с вами он уже многое сделал для улучшения жизни в регионе", — сказал Игорь Комаров во время церемонии.

Как отметил полпред, за последний год улучшилась ситуация с бюджетной обеспеченностью региона, улучшается инвестиционная привлекательность Самарской области, есть позитивная динамика в области здравоохранения, совершенствуется система образования.

"Итоги голосования, внимание к выборам жителей Самарской области говорят о вашей реальной поддержке. Теперь необходимо оправдать доверие людей", — обратился к губернатору Игорь Комаров.

Он также добавил, что у Самарской области есть все для успешного решения задач, поставленных руководством страны — мощная промышленная база, агропромышленный комплекс и, самое главное, ответственные люди, работающие на благо своего региона и страны.

"Быть губернатором — это значит каждый день работать с полной отдачей. Не для себя, а для людей. Для тех, кто вас избрал, кто уверен в вашем профессионализме. Впереди у вас много работы, и я уверен, что вы с ней справитесь. И, безусловно, вы можете рассчитывать на мою поддержку", — в завершении своего выступления сказал Игорь Комаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30