Игорь Комаров: "Итоги выборов говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова жителями Самарской области"

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. В торжественной церемонии принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, главы регионов.

"Дмитрий Азаров — настоящий системный руководитель. Он уважает людей, умеет их слушать, вникает в конкретную проблему и находит оптимальные пути ее решения. В течение года Дмитрий Игоревич исполнял обязанности губернатора. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказал ему высокое доверие. И вместе с вами он уже многое сделал для улучшения жизни в регионе", — сказал Игорь Комаров во время церемонии.

Как отметил полпред, за последний год улучшилась ситуация с бюджетной обеспеченностью региона, улучшается инвестиционная привлекательность Самарской области, есть позитивная динамика в области здравоохранения, совершенствуется система образования.

"Итоги голосования, внимание к выборам жителей Самарской области говорят о вашей реальной поддержке. Теперь необходимо оправдать доверие людей", — обратился к губернатору Игорь Комаров.

Он также добавил, что у Самарской области есть все для успешного решения задач, поставленных руководством страны — мощная промышленная база, агропромышленный комплекс и, самое главное, ответственные люди, работающие на благо своего региона и страны.

"Быть губернатором — это значит каждый день работать с полной отдачей. Не для себя, а для людей. Для тех, кто вас избрал, кто уверен в вашем профессионализме. Впереди у вас много работы, и я уверен, что вы с ней справитесь. И, безусловно, вы можете рассчитывать на мою поддержку", — в завершении своего выступления сказал Игорь Комаров.