После вмешательства прокуратуры в Самаре начали ремонтировать ул. Чернореченскую

В Самаре ООО "Научно-производственная фирма ХХI век" приступило к замене дорожного покрытия на ул. Чернореченской после представления от прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что в нарушение требований ГОСТ 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы" проезжая часть ул. Чернореченской имеет многочисленные повреждения от ул. Владимирской до ул. Спортивной и от ул. Чернореченской до ул. Урицкого.

В связи с этим прокурор внес представление, а также направил иск в суд с требованием МП Самары "Благоустройство" устранить нарушения.