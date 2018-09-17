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Общество

Джон Кехо в Самаре расскажет, как прожить жизнь вашей мечты

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 октября в Самаре проведет тренинг легендарный Джон Кехо, автор мирового бестселлера "Подсознание может все". Мастер работы с подсознанием расскажет, как достичь невероятных целей и прожить жизнь вашей мечты, обещают организаторы.

Тем, кто хочет перестать плыть по течению и начать управлять своей жизнью, Джон Кехо в деталях объяснит, как "использовать силу разума с необычайным эффектом для вашей жизни, а также поделится новейшими научно обоснованными техниками материализации целей".

Участники тренинга смогут лично увидеть одного из мастеров сознания и ощутить его энергетику, способную менять жизни людей, ознакомиться с методиками, которые делают людей эффективнее во всех сферах жизни и помогают добиться успеха.

"Вы хотите изменить обстоятельства? Для этого развивайте в себе необходимый тип сознания. Преуспевающий человек всегда обладает сознанием, настроенным на успех. Обеспеченный человек вырабатывает у себя сознание, настроенное на богатство, его мысли посвящены достатку, успеху и материальному благополучию. Это его образ мышления. Вода принимает форму сосуда, в котором находится, будь то стакан, ваза или русло реки. Точно так же ваше подсознание будет творить в зависимости от того, какие образы вы заложите в него в своих каждодневных размышлениях. Так творится ваша судьба. Ваша жизнь - в ваших руках, и вы можете сделать ее такой, какой пожелаете", - говорит Джон Кехо.

Подробнее о встрече: http://kehoesamara.ru.

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