Глава Самары хочет узаконить возможность перекрытия дорог для культурно-массовых мероприятий

В Самарской области могут официально признать культурно-массовые мероприятия поводом для прекращения или ограничения движения на дорогах. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу обратилась глава Самары Елена Лапушкина.
В пояснительной записке к документам отмечается, что федеральный закон №257-ФЗ определяет случаи, в которых может ограничиваться или перекрываться движение транспорта по автодорогам. При этом на уровне субъекта федерации этот перечень может быть расширен.
Областной закон №25-ГД "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области" предусматривает, что движение на дорогах может быть перекрыто в двух случаях: при проведении публичных и спортивных мероприятий.
Елена Лапушкина предлагает добавить в этот перечень еще и культурно-массовые события. Мотивируя свое предложение, она отмечает, что такого рода мероприятия - парады, шествия, карнавалы, фестивали - проводятся в Самаре регулярно. В качестве примера глава города привела праздничные карнавалы и фестивали, которые проходили на ул. Куйбышева во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года, отметив, что в связи с ними для движения пешеходов был полностью задействован участок ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.
В пояснительной записке к законопроекту также уточняется, что в случае с культурно-массовыми мероприятиями порядок принятия решения об ограничении движения должен быть аналогичным тому, который предусмотрен для спортивных событий.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"