Глава Самары хочет узаконить возможность перекрытия дорог для культурно-массовых мероприятий

В Самарской области могут официально признать культурно-массовые мероприятия поводом для прекращения или ограничения движения на дорогах. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу обратилась глава Самары Елена Лапушкина.

В пояснительной записке к документам отмечается, что федеральный закон №257-ФЗ определяет случаи, в которых может ограничиваться или перекрываться движение транспорта по автодорогам. При этом на уровне субъекта федерации этот перечень может быть расширен.

Областной закон №25-ГД "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области" предусматривает, что движение на дорогах может быть перекрыто в двух случаях: при проведении публичных и спортивных мероприятий.

Елена Лапушкина предлагает добавить в этот перечень еще и культурно-массовые события. Мотивируя свое предложение, она отмечает, что такого рода мероприятия - парады, шествия, карнавалы, фестивали - проводятся в Самаре регулярно. В качестве примера глава города привела праздничные карнавалы и фестивали, которые проходили на ул. Куйбышева во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года, отметив, что в связи с ними для движения пешеходов был полностью задействован участок ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.

В пояснительной записке к законопроекту также уточняется, что в случае с культурно-массовыми мероприятиями порядок принятия решения об ограничении движения должен быть аналогичным тому, который предусмотрен для спортивных событий.