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Растениеводство АПК и пищепром

Уборочная кампания в регионе подходит к концу

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершается уборочная кампания, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

По данным на 17 сентября, намолочено 1,6 млн т зерна. Более 64% валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. Хозяйствам региона остается убрать кукурузу на зерно и незначительные площади нута, просо и гречихи.

Лидирующие позиции по намолоту зерна по-прежнему занимает Ставропольский район. На сегодня там намолочено свыше 133 тыс. т при средней урожайности 25,3 ц/га. Хозяйства Кошкинского района собрали более 118 тыс. т зерна. Замыкает тройку лидеров Кинель-Черкасский район — 103 тыс. тонн.

Специализированные хозяйства и предприятия продолжают уборку овощей и картофеля. Собрано свыше 13,7 тыс. т картофеля при средней урожайности 278 ц/га, овощей — более 17,7 тыс. тонн, урожайность составляет 332 ц/га.

Под урожай будущего года посеяно более 408 тыс. га озимых культур, в том числе 119 тыс. га с внесением минеральных удобрений. Наибольшие площади засеяны в Хворостянском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.

Подготовка почвы проведена на площади 779 тыс. га, в том числе вспахано 411 тыс. гектаров.

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