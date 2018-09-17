16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В стране и регионе упростился порядок строительства частных домов Что можно строить на садовом участке Проекты малоэтажной застройки в Самаре набирают популярность Самарский "Больверк" за 1 млрд руб. займется берегоукреплением Байкала Несостоявшегося застройщика на ул. Солнечной, 51а оштрафовали на 1,4 млн рублей

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На допработы по парковкам около "Самара Арены" выделят еще 26 млн рублей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика дополнительных строительно-монтажных работ по парковкам на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".

Речь идет, в том числе, о южной, восточной и северной парковках в границах Московского, Ракитовскогои  Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической.

Начальная максимальная стоимость контракта 25,9 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, в список вошли земляные работы, устройство примыканий и съездов, электроснабжение КПП и дождевая канализация.

Все работы нужно будет выполнить до конца декабря. Подрядчика должны определить 8 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2018 12:17 Реновация исторического центра Самары может войти в федеральный проект

Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30