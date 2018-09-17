На допработы по парковкам около "Самара Арены" выделят еще 26 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика дополнительных строительно-монтажных работ по парковкам на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".
Речь идет, в том числе, о южной, восточной и северной парковках в границах Московского, Ракитовскогои Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической.
Начальная максимальная стоимость контракта 25,9 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Согласно документам закупки, в список вошли земляные работы, устройство примыканий и съездов, электроснабжение КПП и дождевая канализация.
Все работы нужно будет выполнить до конца декабря. Подрядчика должны определить 8 октября.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.