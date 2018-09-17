На допработы по парковкам около "Самара Арены" выделят еще 26 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика дополнительных строительно-монтажных работ по парковкам на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".

Речь идет, в том числе, о южной, восточной и северной парковках в границах Московского, Ракитовскогои Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической.

Начальная максимальная стоимость контракта 25,9 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, в список вошли земляные работы, устройство примыканий и съездов, электроснабжение КПП и дождевая канализация.

Все работы нужно будет выполнить до конца декабря. Подрядчика должны определить 8 октября.