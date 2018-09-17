В с. Алексеевка Борского района девять пожарных тушили комбайн

В понедельник, 17 сентября, в 13:56, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в с. Алексеевка Борского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел комбайн, который девять пожарных с применением двух спецмашин затушили в 14:50.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.