Валентина Матвиенко: "Желаю Вам успехов в работе на высоком государственном посту"

В понедельник, 17 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора.





Правительственную телеграмму на торжественной церемонии зачитал первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук.



В ней, в частности, говорится: "Уверена, что ваши авторитет, талант руководителя, знание проблем Самарской области, умение принимать взвешенные решения будут способствовать укреплению Российской государственности, развитию экономического потенциала региона, повышению благосостояния его жителей".



Она также выразила надежду на то, что сотрудничество Совета Федерации с органами государственной власти региона и впредь будет конструктивным и плодотворным.



"Желаю Вам успехов в работе на высоком государственном посту", - резюмировала Валентина Матвиенко.