Полиция ищет пострадавших от рук мужчины, который чуть не зарезал двух женщин на 18 км Московского шоссе

Региональный Следственный комитет забрал себе на расследование уголовное дело о нападении на двух человек в продуктовом магазине на 18 км Московского шоссе в Самаре.

Напомним, преступление было совершено 7 сентября, около 21:30. Мужчина, вооруженный ножом, зашел внутрь, приставил нож в горлу покупательницы и потребовал от продавца отдать ему выручку. Женщина попыталась оказать сопротивление, ударив его шваброй, а потом облив водой. Но из-за этого пострадала покупательница: преступник сначала несколько раз ударил ножом ее, а потом кинулся на продавщицу. Та в итоге отдала ему всю наличность — 2000 рублей. "Мало", — констатировал вооруженный мужчина, но когда понял, что больше денег нет, ушел. Жуткое видео с камер наблюдения в магазине выложено в соцсетях.

Пострадавшие, 72-летняя продавщица и 48-летняя покупательница, попали в больницу с тяжелыми травмами. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего").

14 сентября в областном ГУ МВД сообщили о задержании подозреваемого в одном из сел Волжского района.

На вопрос, зачем ему нужны были деньги, мужчина кратко пояснил: "На выпивку".

17 сентября СУ СК РФ по Самарской области инициировало изъятие из полиции материалов этого уголовного дела. В ведомстве считают, что действия подозреваемого можно и нужно квалифицировать по более тяжкой статье.

Полицейские просят жителей региона о своих подозрениях сообщать в ближайший отдел полиции или звонить по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 334-62-03 (дежурная часть У МВД России по Самаре), 8 (846) 956-07-66, 250-65-33 (дежурная часть отдела полиции № 1 У МВД России по Самаре), 020 (102 с мобильного).