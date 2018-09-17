Прокуратура обжалует приговор экс-директору гимназии №1

Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кировского района по делу Любови Картамышевой - бывшего директора самарской гимназии №1.

Как пояснила журналисту Волга Ньюс помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой, мотивированная жалоба будет направлена в суд после получения полного текста приговора.

Напомним, 2 августа 2017 г. директора гимназии задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки Елены Ксенофонтовой. По версии следствия, ранее она получила от мамы школьниц еще 600 тысяч.

Обвинение считало, что 800 тыс. руб. Картамышева вымогала за то, чтобы принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в элитную гимназию. Сторона защиты же утверждала, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии и Картамышева их не вымогала.

Суд переквалифицировал обвинение со статьи УК "Вымогательство и получение взятки" на "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорил Картамышеву к штрафу в 80 тыс. рублей. Но и от уплаты штрафа ее освободили, так как она во время следствия некоторое время находилась под арестом.

До приговора прокуратура просила лишить Картамышеву свободы на семь лет.