16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура обжалует приговор экс-директору гимназии №1 Дело замглавы Ленинского района Самары начало разваливаться в суде Руководство областного ГУ МВД добилось увольнения сотрудников, жаловавшихся на беззаконие начальства По делу о картельном сговоре на обслуживание самарских больниц допросили руководителя ТФОМС Вместо генератора за 26 тысяч самарцу доставили два мешка угля и 14 пакетов муки

Суды Происшествия

Прокуратура обжалует приговор экс-директору гимназии №1

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 127
Версия для печати

Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кировского района по делу Любови Картамышевой - бывшего директора самарской гимназии №1.

Как пояснила журналисту Волга Ньюс помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой, мотивированная жалоба будет направлена в суд после получения полного текста приговора.

Напомним, 2 августа 2017 г. директора гимназии задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки Елены Ксенофонтовой. По версии следствия, ранее она получила от мамы школьниц еще 600 тысяч.

Обвинение считало, что 800 тыс. руб. Картамышева вымогала за то, чтобы принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в элитную гимназию. Сторона защиты же утверждала, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии и Картамышева их не вымогала.

Суд переквалифицировал обвинение со статьи УК "Вымогательство и получение взятки" на "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорил Картамышеву к штрафу в 80 тыс. рублей. Но и от уплаты штрафа ее освободили, так как она во время следствия некоторое время находилась под арестом.

До приговора прокуратура просила лишить Картамышеву свободы на семь лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30