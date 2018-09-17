Андрей Турчак - Дмитрию Азарову: "Убежден, что знания и опыт помогут вам эффективно работать на благо области"

В понедельник, 17 сентября, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора.

"Убежден, что знания, целеустремленность и управленческий опыт помогут вам эффективно работать на благо Самарской области, - зачитал приветствие Андрея Турчака депутат Госдумы Виктор Казаков. - Рассчитываю, что вы оправдаете ожидания избирателей, которые за вас голосовали, и сделаете все необходимое для динамичного развития региона и повышения уровня жизни людей".