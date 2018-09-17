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Литература Культура

Самой юной читательницей губернии признана трехмесячная Марина Фурсова из Самары

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 15 по 18 сентября проходит фестиваль детского чтения "Страна читающего детства". Это уже пятый читательский форум, объединяющий десятки тысяч юных любителей чтения со всей губернии и даже за ее пределами.

Всего с 2014 года в нем приняли участие более 25 тысяч детей.

"С каждым годом фестиваль привлекает все больше участников, - говорит его куратор Наталья Флягина. - Самые разнообразные мероприятия проходят на различных площадках: в библиотеках, школах, детских садах, в реабилитационных центрах и приютах и даже в больницах. Цель одна - привлечь детей к книжному чтению. А центральным событием фестиваля стал слет лидеров чтения среди детей, который собрал победителей и призеров различных литературных конкурсов, самых активных читателей".

Каждый пришедший 16 сентября в Самарскую областную универсальную научную библиотеку смог стать участником интерактивных площадок, познакомиться с последними новинками детской литературы и встретиться с любимыми детскими писателями, обсудить с ними любые вопросы и взять у них автограф.

Очень украсило нынешний фестиваль присутствие детских писателей, которых организаторы пригласили из Белоруссии, Москвы, Ярославля и Самары.

"Мы очень рады побывать на встрече с юными самарскими читателями, - поделились Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак из Минска. - Приятно, что наши книги знакомы детям и Самарской области. Нам важно знать, как соотносятся проблемы, которые мы поднимаем в них, с реальной жизнью детей. Об этом мы будем говорить с ними в Самарской областной научной библиотеке".

На слете наградили победителей и лауреатов региональных конкурсов "Книги, которые читаю Я", "Самый читающий класс", "Самая читающая семья" и др. Так, больше всего читают, как показали итоги конкурса, в семье Ивановых, где этому доброму увлечению подвержены родители и все их четверо детей. А самым маленьким читателем стала Марина Фурсова, которая записана в областной детской библиотеке с трехмесячного возраста.

Всего же число награжденных превысило три десятка юных читателей. И лучшим подарком, естественно, были книги.

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