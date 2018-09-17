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Суды Происшествия

Жительницу Богатовского района осудили за незаконное получение соцвыплаты

БОГАТОЕ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Богатовский районный суд вынес приговор 34-летней женщине, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в 2014 г., чтобы получить соцвыплату 1,2 млн руб., она представила в администрацию Богатовского района заявление, к которому приложила копию трудового договора с недостоверными и ложными сведениями о том, что ее основным местом работы является крестьянское (фермерское) хозяйство.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с подсудимой ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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