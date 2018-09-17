Жительницу Богатовского района осудили за незаконное получение соцвыплаты

Богатовский районный суд вынес приговор 34-летней женщине, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в 2014 г., чтобы получить соцвыплату 1,2 млн руб., она представила в администрацию Богатовского района заявление, к которому приложила копию трудового договора с недостоверными и ложными сведениями о том, что ее основным местом работы является крестьянское (фермерское) хозяйство.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с подсудимой ущерба. Приговор в законную силу не вступил.