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Законотворчество Власть и политика

Депутаты губдумы предлагают создать в стране экологические фонды

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 сентября, в Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Депутаты рассмотрели проект обращения к зампредседателя правительства РФ Алексею Гордееву.

Суть письма сводится к созданию в стране специальных бюджетных фондов, средства которых будут направлены на решение экологических проблем.

"Сегодня все промышленные предприятия области платят средства за негативное воздействие на окружающую среду. Но, согласно Бюджетному кодексу, 55% этих отчислений остается в муниципалитете, 40% идет в область и 5% в федеральный бюджет. Сейчас эти средства не целевые, они растворяются в бюджете и, как показывает практика, тратятся совсем на другие нужды", - отметил член комитета депутат Денис Волков.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты предлагают, по аналогии с дорожным фондом, создать экологический фонд, средства которого пойдут исключительно на ликвидацию экологического ущерба и природоохранные мероприятия.

На каком уровне будут организованы экологические фонды, в обращении не уточняется. Напомним,  дорожные фонды созданы на федеральном, региональном и, по желанию местных властей, на муниципальном уровне. Концепцию создания фондов уже поддержали большинство глав городов и районов.

В качестве источников наполнения фонда предлагается также использовать суммы по искам о возмещении вреда, штрафы за экологические нарушения, компенсации за уничтожение (повреждение) зеленых насаждений и пожертвования юридических и физических лиц.

В завершение письма депутаты просят зампреда рассмотреть возможность подготовки и внесения в Госдуму поправок в Бюджетный кодекс РФ. По итогам заседания депутаты одобрили проект обращения и решили направить его адресату.

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