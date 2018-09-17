Депутаты губдумы предлагают создать в стране экологические фонды

В понедельник, 17 сентября, в Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Депутаты рассмотрели проект обращения к зампредседателя правительства РФ Алексею Гордееву.
Суть письма сводится к созданию в стране специальных бюджетных фондов, средства которых будут направлены на решение экологических проблем.
"Сегодня все промышленные предприятия области платят средства за негативное воздействие на окружающую среду. Но, согласно Бюджетному кодексу, 55% этих отчислений остается в муниципалитете, 40% идет в область и 5% в федеральный бюджет. Сейчас эти средства не целевые, они растворяются в бюджете и, как показывает практика, тратятся совсем на другие нужды", - отметил член комитета депутат Денис Волков.
Чтобы исправить ситуацию, депутаты предлагают, по аналогии с дорожным фондом, создать экологический фонд, средства которого пойдут исключительно на ликвидацию экологического ущерба и природоохранные мероприятия.
На каком уровне будут организованы экологические фонды, в обращении не уточняется. Напомним, дорожные фонды созданы на федеральном, региональном и, по желанию местных властей, на муниципальном уровне. Концепцию создания фондов уже поддержали большинство глав городов и районов.
В качестве источников наполнения фонда предлагается также использовать суммы по искам о возмещении вреда, штрафы за экологические нарушения, компенсации за уничтожение (повреждение) зеленых насаждений и пожертвования юридических и физических лиц.
В завершение письма депутаты просят зампреда рассмотреть возможность подготовки и внесения в Госдуму поправок в Бюджетный кодекс РФ. По итогам заседания депутаты одобрили проект обращения и решили направить его адресату.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"