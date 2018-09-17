На поддержку технической базы с/х-техникумов в 2018 г. облбюджет выделил более 80 млн рублей

За период январь–сентябрь 2018 г. из бюджета Самарской области было выделено более 80 млн руб. на различные нужды образовательных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Средства были выделены, в том числе на приобретение техники. Это позволило поставить в государственные бюджетные образовательные учреждения региона, подведомственные министерству, два трактора "Кировец" К-424, автобус ГАЗ-А65R33 и два зерноуборочных комбайна Nova, один из которых в прошедшее воскресенье пополнил машинно-тракторный парк ГБПОУ СО "Большеглушицкий государственный техникум".
"Зерноуборочный комбайн Nova позволит продемонстрировать студентам весь технологический процесс уборки зерновых культур, а также на практике отработать приемы управления, наладки современной сельскохозяйственной техники. Приобретенные навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда", — сообщила директор ГБПОУ СО "Большеглушицкий государственный техникум" Елена Хлопотова.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области продолжает работу, направленную на финансовую поддержку подведомственных образовательных учреждений, посредством субсидирования работ по капитальному ремонту недвижимого имущества, приобретения основных средств, выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предоставления ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам, погашения задолженности по исполнительным документам, разработки проектной сметной документации, а также оплаты государственной пошлины за выдачу (переоформление) свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉