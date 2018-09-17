На поддержку технической базы с/х-техникумов в 2018 г. облбюджет выделил более 80 млн рублей

За период январь–сентябрь 2018 г. из бюджета Самарской области было выделено более 80 млн руб. на различные нужды образовательных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Средства были выделены, в том числе на приобретение техники. Это позволило поставить в государственные бюджетные образовательные учреждения региона, подведомственные министерству, два трактора "Кировец" К-424, автобус ГАЗ-А65R33 и два зерноуборочных комбайна Nova, один из которых в прошедшее воскресенье пополнил машинно-тракторный парк ГБПОУ СО "Большеглушицкий государственный техникум".

"Зерноуборочный комбайн Nova позволит продемонстрировать студентам весь технологический процесс уборки зерновых культур, а также на практике отработать приемы управления, наладки современной сельскохозяйственной техники. Приобретенные навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда", — сообщила директор ГБПОУ СО "Большеглушицкий государственный техникум" Елена Хлопотова.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области продолжает работу, направленную на финансовую поддержку подведомственных образовательных учреждений, посредством субсидирования работ по капитальному ремонту недвижимого имущества, приобретения основных средств, выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предоставления ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам, погашения задолженности по исполнительным документам, разработки проектной сметной документации, а также оплаты государственной пошлины за выдачу (переоформление) свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности.