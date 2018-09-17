Нормативы потребления электроэнергии могут пересчитать

Депутаты губернской думы предлагают изменить расчет нормативов потребления коммунальных услуг при содержании общедомового имущества МКД. Вопрос обсуждался в понедельник, 17 сентября, на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Как сообщил зампредседателя комитета Михаил Маряхин, рассмотреть данный вопрос просили депутаты Тольятти. "Коллегам поступают обращения граждан по вопросу порядка начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в МКД, — сказал Маряхин. — Дело в том, что ряд тольяттинских УК при определении объема электроэнергии для общедомовых нужд учитывают площадь чердаков и подвалов, что болезненно воспринимается жителями".
Маряхин подчеркнул, что проблема существует лишь в Тольятти, тогда как самарские УК оценивают конструкцию дома, прежде чем выставлять счета его жителям.
Чтобы исправить ситуацию, депутаты планируют обратиться в Правительство РФ. "Необходимо установить единый порядок начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общедомового имущества с учетом конструктивных особенностей дома", — сказал Маряхин.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"