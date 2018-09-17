Нормативы потребления электроэнергии могут пересчитать

Депутаты губернской думы предлагают изменить расчет нормативов потребления коммунальных услуг при содержании общедомового имущества МКД. Вопрос обсуждался в понедельник, 17 сентября, на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Как сообщил зампредседателя комитета Михаил Маряхин, рассмотреть данный вопрос просили депутаты Тольятти. "Коллегам поступают обращения граждан по вопросу порядка начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в МКД, — сказал Маряхин. — Дело в том, что ряд тольяттинских УК при определении объема электроэнергии для общедомовых нужд учитывают площадь чердаков и подвалов, что болезненно воспринимается жителями".

Маряхин подчеркнул, что проблема существует лишь в Тольятти, тогда как самарские УК оценивают конструкцию дома, прежде чем выставлять счета его жителям.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты планируют обратиться в Правительство РФ. "Необходимо установить единый порядок начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общедомового имущества с учетом конструктивных особенностей дома", — сказал Маряхин.