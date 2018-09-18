Самарский университет намерен конструировать новейшие материалы совместно с университетом Ноттингема

Ученые Самары и Великобритании разрабатывают инструменты анализа и компьютерного дизайна инновационных микропористых материалов. Речь идет о новом классе материалов — металл-органических каркасных полимерах (MOCP). Это высокопористые полимеры органических молекул и ионов металла, связанных в трехмерную структуру. Получаемая в результате координационная сетка имеет рекордную пористость. Один грамм такого вещества имеет поверхность пор соизмеримую по площади с футбольным полем.
Межвузовская интеграция осуществляется в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Лондонского Королевского Общества. Проект "Теория и методы комбинированного тополого-квантовохимического прогнозирования анизотропии механических свойств микропористых каркасных материалов", финансируемый грантом РФФИ, реализуется благодаря тесному сотрудничеству сотрудника межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского университета Евгения Александрова и доктора Мэтью Аддикоата (Nottingham Trent University, Великобритания). В результате международной коллаборации ученые планируют разработать новые подходы к моделированию механических свойств микропористых соединений на примере металл-органических и ковалентных органических каркасов.
На базе центра по теоретическому материаловедению создается программное обеспечение — ToposPro, которое позволяет осуществлять поиск MOCP с прогнозируемыми заданными свойствами. "Те амбициозные задачи, которые стоят перед нами — моделирование новейших материалов с заданными свойствами, возможно выполнить только в сотрудничестве с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева, так как здесь разработано уникальное программное обеспечение ToposPro, аналогов которому в мире не существует, — подчёркивает Мэтью Аддикоат. — В рамках проекта мы хотим совместить преимущества наших программных продуктов: аналитического комплекса Самарского университета ToposPro и разработанной мной программы AuToGraFS для решения задачи конструирования новых гибких металл-органических каркасных полимеров".
Ученые получили первые результаты, обменялись данными, а также мнениями по их дальнейшему развитию. "На данный момент мы создали Базу данных строительных блоков MOCP, синтонов, полостей. Строительные блоки — это органические линкеры или связки и вторичные строительные единицы, содержащие катионы металлов. Именно катионы склеивают линкеры в общую структуру. Из строительных блоков собираются каркасы, как из кирпичей архитектурные сооружения. Также мы сформировали Базу геометрико-топологических свойств микропористых металл-органических каркасов и ковалентных органических каркасов. Это База мотивов, то есть вариантов сборки. Последовательность сборки может быть разной, их разнообразие очень велико. В дальнейшем мы планируем отобрать наиболее перспективные соединения из этих Баз", — подытожил проделанную работу Евгений Александров.
Металл-органические каркасные полимеры открыты по научным меркам сравнительно недавно — на рубеже 1990 и 2000 годов. Однако уже сейчас понятно, насколько широкие перспективы для промышленности открывают новые материалы, которые можно будет конструировать, а в дальнейшем и синтезировать с определенными характеристиками, подобранными специально под необходимые условия и задачи. К таковым, например, относятся мембраны для разделения газов, катализаторы, сенсоры, наноконтейнеры для хранения газов, лекарств, токсичных и нестабильных веществ.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)