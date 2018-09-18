Ночью в п. Запанском тушили крупный пожар

Во вторник, 18 сентября, в 3:34 в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре в доме на ул. Паровозная в п. Запанской в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела квартира. Огонь вышел на кровлю здания. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В тушении пожара участвовал 51 человек, использовалось 11 единиц техники. Его удалось полностью ликвидировать в 4:23. Причины случившегося у ущерб от пожара устанавливаются.





