На тольяттинку, фиктивно прописавшую девять человек в полуразрушенном доме, заведено пять уголовных дел

В ходе проверки миграционного режима сотрудниками МО МВД России "Похвистневский" выявлен факт фиктивной регистрации граждан в с. Ахрат Похвистневского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных полицейскими, следует: 28-летняя тольяттинка, владелица частного дома в указанном сельском поселении, предоставила специалистам Многофункционального центра города Похвистнево пакеты документов для регистрации шести человек и в отделение по вопросам миграции Похвистневского отдела полиции — трех. Женщина была предупреждена сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства. По информации правоохранителей, подозреваемая к уголовной ответственности ранее не привлекалась.

В общей сложности она прописала девять граждан Российской Федерации в возрасте от пяти месяцев до 32 лет в дом, не подключенный к коммуникациям, в полуразрушенном состоянии, не пригодный для жилья. Опрошенная в ходе оперативных мероприятий хозяйка строения пояснила, что прописывала граждан РФ из личной выгоды.

В отношении женщины возбуждены пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства правонарушений.