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Суды Происшествия

Вынесен приговор по факту незаконной банковской деятельности в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесли приговор Станиславу Скутневу и Валентине Ширшовой. Мужчину и женщину обвиняли в организации незаконной банковской деятельности.

Разоблачить организацию теневой банковской структуры сотрудникам УФСБ по Самарской области удалось в 2017 году.

7 июня сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли у подозреваемых более 3 млн руб., документы и носители информации. В ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Во время следствия допросили около четырех десятков индивидуальных предпринимателей, директоров и учредителей фирм.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что Скутнев и Ширшова управляли теневой банковской структурой и незаконно обналичили более 1 млрд руб., из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн рублей.

В июне 2018 г. дело передали в суд. Подсудимых приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 200 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства должны изъять 3 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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