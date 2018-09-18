Вынесен приговор по факту незаконной банковской деятельности в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор Станиславу Скутневу и Валентине Ширшовой. Мужчину и женщину обвиняли в организации незаконной банковской деятельности.

Разоблачить организацию теневой банковской структуры сотрудникам УФСБ по Самарской области удалось в 2017 году.

7 июня сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли у подозреваемых более 3 млн руб., документы и носители информации. В ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Во время следствия допросили около четырех десятков индивидуальных предпринимателей, директоров и учредителей фирм.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что Скутнев и Ширшова управляли теневой банковской структурой и незаконно обналичили более 1 млрд руб., из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн рублей.

В июне 2018 г. дело передали в суд. Подсудимых приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 200 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства должны изъять 3 млн рублей.