Вынесен приговор по факту незаконной банковской деятельности в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор Станиславу Скутневу и Валентине Ширшовой. Мужчину и женщину обвиняли в организации незаконной банковской деятельности.
Разоблачить организацию теневой банковской структуры сотрудникам УФСБ по Самарской области удалось в 2017 году.
7 июня сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли у подозреваемых более 3 млн руб., документы и носители информации. В ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Во время следствия допросили около четырех десятков индивидуальных предпринимателей, директоров и учредителей фирм.
Экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что Скутнев и Ширшова управляли теневой банковской структурой и незаконно обналичили более 1 млрд руб., из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн рублей.
В июне 2018 г. дело передали в суд. Подсудимых приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 200 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства должны изъять 3 млн рублей.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.