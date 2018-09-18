В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю - с 10 по 16 сентября - ОРВИ и гриппом заболели порядка 6 650 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области. Это на 1,2 случая заболевания больше, чем за предыдущую неделю.

В Самаре за последнюю неделю заболело почти 3 тыс. человек.

В целом по состоянию на 17 сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в области регистрируется на неэпидемическом уровне, но отмечается ее сезонный рост.

Специалисты регулярно проводят мониторинг за циркуляцией вирусов. На прошлой неделе медики обследовали 27 человек и выяснили, что отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, рино- и аденовирусы).

Наиболее эффективной защитой от гриппа остается вакцинация, напоминают в Роспотребнадзоре. Вакцинации в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:

лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;

лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;

беременные женщины (только инактивированными вакцинами);

лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;

дети старше шести месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка)

школьники;

медицинские работники;

работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости гриппом птиц в стране рекомендуется осенью привиться против гриппа лицам, занятым на предприятиях птицеводства; лицам, осуществляющих разведение или продажу домашней птицы; сотрудникам зоопарков, имеющих контакт с птицей.

"Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия, — отметили в Роспотребнадзоре по Самарской области. — А список возможных осложнений обширный: пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, миокардит и перикардит, миозит, поражения почек, оболочек головного и спинного мозга, сосудов. Также при гриппе нередко обостряются имеющиеся хронические заболевания".

Привитой имеет защиту от инфекции только с 14-го дня после вакцинации, а через 12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей уже отсутствует. Поэтому необходимо ежегодно повторять вакцинацию против гриппа. Оптимальным сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

В Роспотребнадзоре считают, что отказ родителей от иммунизации детей является необоснованным, так как риск возникновения осложнений от перенесенного гриппа у не иммунизированных детей в несколько раз выше, чем у тех, кто вовремя привился. По многолетним данным эпидемиологического мониторинга все летальные исходы были зарегистрированы у непривитых лиц. Благодаря высокому проценту охвата населения профилактическими прививками за прошедший год заболеваемость гриппом снизилась более чем на 500 случаев.

В эпидсезоне 2018–2019 гг. планируется привить 47% населения Самарской области. Иммунизация населения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей.

По состоянию на 17 сентября в область поступило более 197,6 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и более 502,6 тыс. доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 42,6% и 45% от запланированных поставок из федерального бюджета, соответственно.

"Для вакцинации населения используются эффективная и безопасная вакцина отечественного производства "Совигрипп", - отмечают в ведомстве.

По состоянию на 17 сентября против гриппа привито более 236,1 тыс. человек, что составляет 7,4% от численности населения области: около 67,1 тыс. детей (17% от плана) и почти 168 тыс. взрослых (14,9% от плана), в том числе почти 1 тыс. беременных (10,7% от плана).