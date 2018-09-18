В регионе за год вдвое возросла заболеваемость мышиной лихорадкой

С июня 2018 года среди жителей 63-го региона отмечается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) — так называемой "мышиной" лихорадкой, которая может привести к опасным осложнениям. Показатель заболеваемости в 2,2 раза выше уровня прошлого года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается среди жителей Самары, Красноярского района и Жигулевска. По наблюдениям специалистов, значительное количество заражений происходит на дачных участках.

При этом природные очаги ГЛПС Самарской области территориально расположены в лесостепной зоне и лесах Самарской Луки и занимают значительную часть территории области. Около 60% площади, или 33,2 тыс. кв. км, находятся в зоне активно действующего природного очага ГЛПС.

"Санитарные правила обязательны к исполнению не только юридическими лицами, но и физическими", — отмечают в самарском Роспотребнадзоре.

Основная профилактика - элементарная гигиена, поддержание чистоты и обработка участка от грызунов.

При появлении симптомов заболевания (резкое повышение температуры тела до 38-39 градусов, озноб, ломота в теле, головные и мышечные боли (особенно в икроножных мышцах), мелкоточечные кровоизлияния на коже или конъюнктивит), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение. В противном случае могут наблюдаться осложнения, которые приведут к поражениям внутренних органов: почек, печени, нервной системы и других.