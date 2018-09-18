Гражданин Узбекистана попал в самарскую больницу с травмой грудной клетки и переломами

В Самаре 17 сентября в одну из самарских больниц доставили 25-летнего гражданина Узбекистана, у которого медики диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы и ушибы. О пациенте сообщили в правоохранительные органы.

По данным собственных источников, пострадавший предположительно занимался кровельными работами в частном доме в пос. Сорокины хутора и сорвался с крыши. Была ли нарушена техника безопасности и кто за это ответит, пока не ясно. Полиция ведет проверку обстоятельств произошедшего.