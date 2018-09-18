Открыта горячая линия по вопросам подключения цифрового ТВ

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения открыта круглосуточная горячая линия.

В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы" с 1 января 2019 г. каналы первого и второго мультиплексов (20 федеральных телеканалов) в высоком цифровом качестве станут доступными и бесплатными для всех жителей России.

Аналоговый сигнал ряд федеральных телеканалов маркируют специальной литерой "А", которая появляется рядом с логотипом канала, соответственно, только на экране телевизоров, работающих в "аналоге". Ее наличие сигнализирует телезрителям о необходимости либо перенастройки телевизора, либо приобретения приемного оборудования для сохранения возможности просмотра привычных телепередач.

Для приема цифрового эфирного сигнала телевидения владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В зависимости от условий проживания она может быть наружной или комнатной, коллективной или индивидуальной.

Если телевизор старого образца, для приема "цифры" потребуется установить специальную цифровую приставку и дециметровую антенну.

"Например, наилучший вариант для дачников — наружная дециметровая антенна с усилителем, - рассказывает и.о. директора филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Марат Юсупов. - Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля, направить ее в сторону ближайшей телевышки и запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей телевышки можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте ртрс.рф. В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка — к телевизору".

Подключение оборудования для приёма цифрового эфирного сигнала — дело нескольких минут. В случае затруднений с выбором и настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной "горячей линии" РТРС: 8-800-220-20-02, операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Подробную информацию о "цифре" можно найти на официальном сайте РТРС www.ртрс.рф, а также на сайте смотрицифру.рф.

Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.