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Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области намолочено 1,7 млн тонн зерна

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем намолота зерновых и зернобобовых культур в Самарской области составил 1,7 млн т, сообщает Минсельхоз РФ.

Обмолочен 1 млн га. посевной площади. Посевы пшеницы озимой и яровой в этом году составили 485,7 тыс. га, объем намолота — более 1 млн т, при средней урожайности 22,3 ц/га, ячменя собрано 342,5 тыс. т (11,6 ц/га).

В сельхозорганизациях продолжается уборка картофеля и овощей. На данный момент картофеля накопано 13,8 тыс. т (278 ц/га), овощей собрано 17,7 тыс. т (332 ц/га).

Из зерновой группы растений хозяйствам региона остается убрать кукурузу на зерно и незначительные площади нута, проса и гречихи.

Вместе с тем, аграрии приступили к уборке подсолнечника.

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