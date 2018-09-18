В Самарской области намолочено 1,7 млн тонн зерна

Объем намолота зерновых и зернобобовых культур в Самарской области составил 1,7 млн т, сообщает Минсельхоз РФ.

Обмолочен 1 млн га. посевной площади. Посевы пшеницы озимой и яровой в этом году составили 485,7 тыс. га, объем намолота — более 1 млн т, при средней урожайности 22,3 ц/га, ячменя собрано 342,5 тыс. т (11,6 ц/га).

В сельхозорганизациях продолжается уборка картофеля и овощей. На данный момент картофеля накопано 13,8 тыс. т (278 ц/га), овощей собрано 17,7 тыс. т (332 ц/га).

Из зерновой группы растений хозяйствам региона остается убрать кукурузу на зерно и незначительные площади нута, проса и гречихи.

Вместе с тем, аграрии приступили к уборке подсолнечника.