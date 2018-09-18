Под Сызранью 15-летний мальчик, копая огород, получил сильный удар током

Полиция ведет проверку в связи с ЧП, произошедшем в пос. Ерик в Сызранском районе.

Здесь 14 сентября, около 20:30 от дома на ул. Луговой госпитализировали 15-летнего мальчика. Медики зафиксировали у него около 30% ожогов тела: обожжены грудь, живот, лопатки и бедро.

По данным полиции, ожог парень получил из-за того, что повредил лопатой кабель, когда копал землю на огороде соседей.

Электропровод был в земле на глубине 25-30 см и вел к бане.