РСХБ увеличил объемы льготного кредитования аграриев почти в 2 раза

Россельхозбанк, выступающий основным участником государственной программы льготного кредитования АПК, за восемь месяцев 2018 года увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых до 118,5 млрд рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель возрос на 93%. При этом 9,5 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий - малых форм хозяйствования.
В соответствии с условиями программы, клиенты банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.
"Активное участие банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК", - отмечают в кредитной организации.
Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 225 млрд руб. на условиях льготного финансирования.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.