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РСХБ увеличил объемы льготного кредитования аграриев почти в 2 раза

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк, выступающий основным участником государственной программы льготного кредитования АПК, за восемь месяцев 2018 года увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых до 118,5 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель возрос на 93%. При этом 9,5 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий - малых форм хозяйствования.

В соответствии с условиями программы, клиенты банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.

"Активное участие банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК", - отмечают в кредитной организации.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 225 млрд руб. на условиях льготного финансирования.

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