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Законотворчество Власть и политика

Депутаты губдумы поддержали законопроект о сохранении мер соцподдержки

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 сентября, на профильном заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы рассмотрели законопроект, который предусматривает сохранение социальных льгот и гарантий гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны 29 августа по проекту федерального закона № 48161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" отметил необходимость сохранить региональные меры соцподдержки гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время.

В тот же день глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что все меры социальной поддержки, установленные в Самарской области и предусмотренные для граждан, достигших пенсионного возраста, будут сохранены. По его инициативе думская фракция партии "Единая Россия" разработала соответствующие нормативно-правовые акты.

Проектом закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области" предлагается сохранить ряд прав для людей, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года 55 лет и более (женщины) и 60 лет и более (мужчины), которым не установлена пенсия.

Для них предполагается сохранить следующие права:

  • право на социальную помощь, например, в виде пособия малоимущим (500 руб. в месяц), выплат и соцуслуг по социальному контракту (средний размер 28124 руб. единовременно);
  • право на льготу по транспортному налогу в размере ½ от ставки налога в отношении одного транспортного средства;
  • право на ежемесячную денежную выплату в следующем размере: ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ним, - 682 руб., ветеранам труда Самарской области - от 644 до 1160 руб. (в зависимости от основания присвоения звания).
  • право на ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам труда, - 50% платы за жилье в пределах социальной нормы площади жилья, 50% платы за коммунальные услуги, 50% взноса на капитальный ремонт.
  • право на бесплатную юридическую помощь.

Сегодня на заседании профильного комитета губернской думы депутаты поддержали данный законопроект. Теперь его внесут в повестку пленарного заседания областного парламента, которое состоится 25 сентября.

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