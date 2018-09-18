За три года в Чапаевске просубсидируют создание более 200 рабочих мест

В 2018-2020 гг. планируется субсидировать создание 210 рабочих мест в Чапаевске.

Представители областного минэкономразвития отчитались о государственной поддержке монопрофильных городов 18 сентября на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства профильного комитета Самарской губдумы.

Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли - руководитель департамента прогнозирования и стратегического планирования развития Любовь Иванова рассказала, что, согласно региональному закону "О государственной поддержке монопрофильных городских округов", действуют несколько видов помощи таким муниципалитетам. Одна из них - предоставление субсидий из бюджета области на создание рабочих мест.

При этом уровень заработной платы на новых предприятиях в моногородах не должен быть ниже зарплаты по виду экономической деятельности "Обрабатывающее производство" на территории, где эти места создаются. Средства можно получить только по факту создания рабочих мест при реализации проекта со статусом "инвестиционный проект моногорода". Размер предоставляемой субсидии составляет 100 тыс. руб. за одно место.

Эта поддержка направлена в первую очередь на привлечение крупных инвесторов в моногорода. Например, в Чапаевске таковыми стали АО "ПЭС/СКК" и ООО "Кнауф Гипс Челябинск". Только "ПЭС/СКК", который реализует проект строительства завода по производству автомобильных жгутов, получил из региональной казны в 2015-2017 гг. 67,8 млн руб. за трудоустройство 659 человек. В 2018-2020 гг. на производствах компаний планируется создать еще 210 рабочих мест.

Любовь Иванова напомнила, что для привлечения бизнеса в Октябрьск и Похвистнево в этом году в областное законодательство были внесены изменения. Поправки касаются компаний, которые развивают производство в моногородах с населением менее 50 тыс. человек. Для них снизили показатели для получения статуса инвестпроекта: вместо 25 новых рабочих мест и инвестиций в размере 20 млн руб. ввели критерий "10 мест и 2,5 млн рублей".