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Строительство Строительство и недвижимость

Два долгостроя в Самаре планируют передать в концессию

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На балансе Самарской области числятся объекты незавершенного строительства на сумму почти 34 млрд рублей. Многим из них уже более 10 лет. Что делать с такими долгостроями, обсуждали 18 сентября на заседании профильного комитета Самарской губернской думы.

Замминистра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин сообщил, что в министерстве провели инвентаризацию всех долгостроев: "В 2014 году ГКУ "Управление капитального строительства" передали затраты в размере 21,9 млрд рублей, а также имущество общей стоимостью 11,9 млрд рублей. Таким образом, общая сумма затрат на объекты незавершенного строительства, которые числятся на балансе управления, составляет почти 34 млрд рублей".

По словам Гафиятуллина, ситуация с некоторыми стройками не вызывает беспокойства. Так, на 36 объектах общей стоимостью 23,8 млрд руб. строительные работы уже завершены, сейчас их передают муниципалитетам. Еще 21 недострой на 12,2 млрд руб. включили в действующие до 2020 г. инвестиционные программы, и там уже ведется работа. А вот на девяти объектах стоимостью 1,6 млрд руб., находящихся на разных стадиях готовности, сейчас наступило затишье, главным образом из-за недостаточного финансирования.

"Два из этих объектов мы предлагаем передать в концессию, чтобы завершить строительство. Это роддом кардиодиспансера на 60 коек, расположенный на улице Никитинской, и поликлиника областного кожно-венерологического диспансера на 400 посещений в смену на улице Ленинской", — рассказал замминистра.

Есть также сложности со 106 объектами общей стоимостью 19,4 млрд рублей. Они уже введены в эксплуатацию и находятся на балансе Управления капитального строительства, но не прошли госрегистрацию.

"Эти объекты нужно зарегистрировать и передать муниципалитетам, однако на местах отказываются их принимать из-за отсутствия средств на содержание", — уточнил Эдуард Гафиятуллин.

В число формально "незавершенных" входит 72 газопровода, которые строились в 1990-х годах и фактически уже давно используются для газоснабжения как муниципальных котельных, так и частных жилых домов. Но из-за неправильно оформленных десятилетия назад документов у министерства возникают проблемы с переводом их на баланс газовиков. Депутаты предложили стимулировать передачу таких построенных объектов муниципалитетам, в том числе за счет выделения из бюджета субсидий на их содержание.

В ходе обсуждения больше всего вопросов возникло по поводу 164 объектов на сумму 2,5 млрд рублей, по которым уже провели проектно-изыскательские работы, но строительство так и не началось. В министерстве сочли эти проекты бесперспективными и вынесли на межведомственную комиссию по списанию.

"Решениями этой комиссии в 2014–2017 годах уже списаны затраты на незавершенное строительство 43 объектов на сумму 39 млн рублей. В июле списаны затраты на проектно-изыскательские работы еще по 30 объектам на 161,3 млн рублей", — сообщил Гафиятуллин.

Представители Счетной палаты самарской губдумы заявили, что расценивают списание потраченных средств как ущерб бюджету. По их мнению, в каждом конкретном случае нужно разбираться, почему включенный в бюджетные расходы и одобренный депутатами строительный проект был признан бесперспективным.

Заместитель председателя думского комитета по строительству Дмитрий Литвинов подчеркнул, что вопрос незавершенного строительства требует особого внимания: "В отчетах фигурируют суммы на миллиарды рублей. Нам нужно найти пути достройки или реализации этих объектов, чтобы снять бремя с регионального бюджета".

Депутаты приняли решение обратиться к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой взять решение это проблемы на личный контроль.

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