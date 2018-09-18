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Экономическая политика Экономика и бизнес

В августе исполнение мероприятий по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса в регионе составило 91%

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 сентября, в Самарской губернской думе на заседании общественной комиссии под председательством Николай Панченко по развитию инвестиционного законодательства профильного комитета депутаты заслушали информацию о ходе реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории губернии.

Руководитель управления проектной работы и организационного развития (проектного офиса) министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь Рожкова рассказала, что средний показатель достижения целевых значений по всем целевым моделям в августе этого года составил 91%. В феврале он был 71,6%. Всего в губернии реализуется 12 целевых моделей.

По состоянию на 1 августа текущего года, полностью исполнены мероприятия по четырем направлениям: " Подключение к газовым сетям", "Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", "Качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности" и " Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами".

Еще одна модель — "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" выполнена на 97%.

Исполнение еще трех целевых моделей (" Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", " Подключение к электрическим сетям" и " Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ") составляет 82-86%.

На 75%-79% выполнены мероприятия направлений " Качество инвестиционного портала", " Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества", " Поддержка малого и среднего предпринимательства" и " Осуществление контрольно-надзорной деятельности".
По итогам обсуждения члены общественной комиссии решили принять информацию ведомства к сведению.

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