В августе исполнение мероприятий по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса в регионе составило 91%

Во вторник, 18 сентября, в Самарской губернской думе на заседании общественной комиссии под председательством Николай Панченко по развитию инвестиционного законодательства профильного комитета депутаты заслушали информацию о ходе реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории губернии.
Руководитель управления проектной работы и организационного развития (проектного офиса) министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь Рожкова рассказала, что средний показатель достижения целевых значений по всем целевым моделям в августе этого года составил 91%. В феврале он был 71,6%. Всего в губернии реализуется 12 целевых моделей.
По состоянию на 1 августа текущего года, полностью исполнены мероприятия по четырем направлениям: " Подключение к газовым сетям", "Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", "Качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности" и " Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами".
Еще одна модель — "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" выполнена на 97%.
Исполнение еще трех целевых моделей (" Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", " Подключение к электрическим сетям" и " Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ") составляет 82-86%.
На 75%-79% выполнены мероприятия направлений " Качество инвестиционного портала", " Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества", " Поддержка малого и среднего предпринимательства" и " Осуществление контрольно-надзорной деятельности".
По итогам обсуждения члены общественной комиссии решили принять информацию ведомства к сведению.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.