Гендиректора "НГПЗ" задержали по подозрению в коммерческом подкупе

В Самаре возбудили еще одно уголовное дело в отношении гендиректора АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" (далее АО "НГПЗ"). Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2016 г. гендиректор незаконно получил от двух представителей подрядчика и субподрядчика более 7,5 млн рублей за приемку выполненных работ.
Ранее в отношении него и еще двух местных жителей уже возбудили уголовное дело в связи с посредничеством в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
По версии следствия, в декабре 2016 г. гендиректор "НГПЗ" незаконно получил от директора ООО "СМП Волга" через посредника первую часть коммерческого подкупа — 5 млн руб. за заключение договора на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы стоимостью более 98 млн рублей, а также за последующее подписание финансовых документов на перечисление денег за выполненные работы.
В декабре 2017 г. гендиректор "НГПЗ" незаконно получил от директора "СМП Волга" через другого посредника вторую часть коммерческого подкупа — 1,5 млн руб. за подписание документов на оплату работ. А в марте 2018 г. подозреваемый получил через того же посредника оставшуюся часть подкупа — 5 млн рублей.
Мужчину задержали при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" регионального Управления Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
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Такие показатели не радуют.