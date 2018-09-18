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Преступления Происшествия

Гендиректора "НГПЗ" задержали по подозрению в коммерческом подкупе

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили еще одно уголовное дело в отношении гендиректора АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" (далее АО "НГПЗ"). Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2016 г. гендиректор незаконно получил от двух представителей подрядчика и субподрядчика более 7,5 млн рублей за приемку выполненных работ.

Ранее в отношении него и еще двух местных жителей уже возбудили уголовное дело в связи с посредничеством в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2016 г. гендиректор "НГПЗ" незаконно получил от директора ООО "СМП Волга" через посредника первую часть коммерческого подкупа — 5 млн руб. за заключение договора на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы стоимостью более 98 млн рублей, а также за последующее подписание финансовых документов на перечисление денег за выполненные работы.

В декабре 2017 г. гендиректор "НГПЗ" незаконно получил от директора "СМП Волга" через другого посредника вторую часть коммерческого подкупа — 1,5 млн руб. за подписание документов на оплату работ. А в марте 2018 г. подозреваемый получил через того же посредника оставшуюся часть подкупа — 5 млн рублей.

Мужчину задержали при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" регионального Управления Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается.

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