Пропавший в Чапаевске мальчик несколько дней гулял в пос. Толевый и ночевал с бомжами

В Чапаевске разыскали 11-летнего мальчика — воспитанника соцучреждения, ушедшего с уроков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Учителя и дети, знакомые с пропавшим, пояснили полицейским, что мальчик и ранее неоднократно самовольно уходил.

В итоге правоохранители через несколько дней нашли ребенка на берегу реки в пос. Толевый. По словам мальчика, он решил погулять, и сначала добрался пешком из Чапаевска до станции Жигули, а затем на электричке доехал до Самары. Несколько дней ребенок провел в пос. Толевый. Днем он гулял с другими детьми, а ночевал в палатке на берегу реки с бомжами.

Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас мальчик вернулся в соцучреждение.