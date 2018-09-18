В Самаре откроется персональная выставка Анны Митко "Театрографика"

В Доме актера им. Лазарева 26 сентября в 15:00 начнет свою работу персональная выставка главного художника Сызранского театра драмы Анны Митко "Театрографика" (6+), сообщила пресс-служба этого театра.
В экспозицию войдут: эскизы сценографии и костюмов к спектаклям, инсталляции из спектаклей, театральные костюмы, фото спектаклей разных лет.
В Сызранском театре Анна Владимировна работает на протяжении шести лет. Оформила более 20 спектаклей.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.