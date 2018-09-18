В Самаре откроется персональная выставка Анны Митко "Театрографика"

В Доме актера им. Лазарева 26 сентября в 15:00 начнет свою работу персональная выставка главного художника Сызранского театра драмы Анны Митко "Театрографика" (6+), сообщила пресс-служба этого театра.

В экспозицию войдут: эскизы сценографии и костюмов к спектаклям, инсталляции из спектаклей, театральные костюмы, фото спектаклей разных лет. В Сызранском театре Анна Владимировна работает на протяжении шести лет. Оформила более 20 спектаклей.