В поселке Серноводск появится три модульных котельных

В поселке Серноводск Сергиевского района изменится система теплоснабжения. Об этом 17 сентября в рамках заседания комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Ульянкин.

Проблема возникла в связи с тем, что основное предприятие поселка — медицинский центр "Серноводские минеральные воды" — решило вывести из эксплуатации собственную котельную. В результате без тепла могли остаться 10 многоквартирных домов, средняя школа, объекты соцкультбыта, почта, пожарное депо и другая инфраструктура поселка.

Решение проблемы нашлось быстро. "На сегодняшний момент по заказу районной администрации спроектировано три модульных котельных. До конца года проекты получат заключения экспертизы. И уже в 2019 году мы будем выходить с предложениями по финансированию объектов. В этом году отопление будет поступать от прежней котельной", — сказал Ульянкин.

После окончания строительства новые котельные примет на эксплуатацию Сергиевская коммунальная компания.