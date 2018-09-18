В новом храме во имя Софии – Премудрости Божией начнутся службы

В новом храме во имя Софии – Премудрости Божией, расположенном на участке самарской набережной около "Ладьи", 23 сентября в 9:00 начнется первое богослужение, сообщила пресс-служба Самарской епархии.
Возглавит Божественную литургию митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Это событие станет кульминацией празднования в этом году 1030-летия Крещения Руси.
Место под храм на Октябрьской набережной Волги, на пересечении Волжского проспекта, ул. Лесной и Северо-Восточной магистрали было освящено еще в 2003 г. – к 100-летию прославления в лике святых Серафима Саровского. На месте будущего храма был установлен восьмиконечный крест и возложен гранитный камень, в основание строительства была помещена капсула с именами тех, кто стоял у истоков создания нового храма. В 2005 г. заложили фундамент. Храм планировалось возвести за три года, но из-за кризиса строительство приостановили. В 2010 г. вновь появилась возможность продолжения строительных работ. В 2013 г. строящемуся храму был придан статус Софийского.
По концепции автора проекта архитектора Юрия Харитонова, храм построен однопрестольный, столпообразный. Общая высота храма составляет 65 метров. На самом верху расположены звонница и смотровая площадка, на которую можно будет подняться по винтовым лестницам. В силу особенностей площадки предусмотрены разноуровневые входы в храм.
По проекту созданы подъездные пути для транспорта, территория озеленения, гостевая стоянка и безопасные пешеходные переходы. При храме планируется создать воскресную школу на 40 учеников.
Прилегающая к храму территория выполнена в едином архитектурном стиле с четвертой очередью набережной.
После Божественной Литургии, на площадке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру, установленному около нового храма, состоятся праздничные мероприятия и большой концерт духовной музыки.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((