В новом храме во имя Софии – Премудрости Божией начнутся службы

В новом храме во имя Софии – Премудрости Божией, расположенном на участке самарской набережной около "Ладьи", 23 сентября в 9:00 начнется первое богослужение, сообщила пресс-служба Самарской епархии.

Возглавит Божественную литургию митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Это событие станет кульминацией празднования в этом году 1030-летия Крещения Руси.

Место под храм на Октябрьской набережной Волги, на пересечении Волжского проспекта, ул. Лесной и Северо-Восточной магистрали было освящено еще в 2003 г. – к 100-летию прославления в лике святых Серафима Саровского. На месте будущего храма был установлен восьмиконечный крест и возложен гранитный камень, в основание строительства была помещена капсула с именами тех, кто стоял у истоков создания нового храма. В 2005 г. заложили фундамент. Храм планировалось возвести за три года, но из-за кризиса строительство приостановили. В 2010 г. вновь появилась возможность продолжения строительных работ. В 2013 г. строящемуся храму был придан статус Софийского.

По концепции автора проекта архитектора Юрия Харитонова, храм построен однопрестольный, столпообразный. Общая высота храма составляет 65 метров. На самом верху расположены звонница и смотровая площадка, на которую можно будет подняться по винтовым лестницам. В силу особенностей площадки предусмотрены разноуровневые входы в храм.

По проекту созданы подъездные пути для транспорта, территория озеленения, гостевая стоянка и безопасные пешеходные переходы. При храме планируется создать воскресную школу на 40 учеников.

Прилегающая к храму территория выполнена в едином архитектурном стиле с четвертой очередью набережной.

После Божественной Литургии, на площадке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру, установленному около нового храма, состоятся праздничные мероприятия и большой концерт духовной музыки.