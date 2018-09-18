Волжский русский народный хор открывает новый концертный сезон

В среду, 19 сентября, в 18:30 Волжский русский народный хор приглашает в Самарскую филармонию на программу, посвященную открытию 67-го концертного сезона (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Особенностью программы является разнообразие жанров хоровых произведений: исторические, трудовые, игровые, романсы, песни советского периода. Будет представлена вся палитра стилей и жанров, присущих Волжскому хору.
В концерте прозвучат давно известные песни "Вниз по Волге-реке", "Вот мчится тройка почтовая" в обработке заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Милославова, из 90-х годов "Вечерний звон", "Подмосковные вечера", одна из последних песен народного артиста СССР Г. Пономаренко "Молитва". Солистами этих произведений станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора.
В программу включены давно не исполнявшиеся в полном варианте трудовые "Припевки крючников", также озорная зарисовка П.Сапожникова "Уж и я ли, молода". Хоровой коллектив готовит два премьерных произведения: мужское гулянье "Крутится, вертится шарф голубой" и величественную картину "Над рекой заря".
В сопровождении оркестра народных инструментов слушателей ждут не только хоровые произведения, но и номера новых молодых солистов, колоритные голоса и невероятная энергия русских песен.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!