Волжский русский народный хор открывает новый концертный сезон

В среду, 19 сентября, в 18:30 Волжский русский народный хор приглашает в Самарскую филармонию на программу, посвященную открытию 67-го концертного сезона (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Особенностью программы является разнообразие жанров хоровых произведений: исторические, трудовые, игровые, романсы, песни советского периода. Будет представлена вся палитра стилей и жанров, присущих Волжскому хору.

В концерте прозвучат давно известные песни "Вниз по Волге-реке", "Вот мчится тройка почтовая" в обработке заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Милославова, из 90-х годов "Вечерний звон", "Подмосковные вечера", одна из последних песен народного артиста СССР Г. Пономаренко "Молитва". Солистами этих произведений станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора.

В программу включены давно не исполнявшиеся в полном варианте трудовые "Припевки крючников", также озорная зарисовка П.Сапожникова "Уж и я ли, молода". Хоровой коллектив готовит два премьерных произведения: мужское гулянье "Крутится, вертится шарф голубой" и величественную картину "Над рекой заря".

В сопровождении оркестра народных инструментов слушателей ждут не только хоровые произведения, но и номера новых молодых солистов, колоритные голоса и невероятная энергия русских песен.