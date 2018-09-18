В СОУНБ откроется выставка "Голоса детства в мировой ART-партитуре"

В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки 27 сентября в 15:00 состоится открытие выставки "Голоса детства в мировой ART-партитуре", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.

По итогам отборочных этапов XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра" сформированы две выставки. В холле второго этажа СОУНБ будут представлены творческие работы по живописи, графике, декоративно-прикладному творчеству, керамике победителей и призеров конкурса "Жигулевская палитра".

В рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса 2018 года.

Вторая выставка конкурса "Величие подвига во имя мира на планете!" будет представлена в Детской школе искусств №8 "Радуга" с 3 октября 2018 года. В течение двух месяцев (сентябрь, октябрь 2018 года) в рамках конкурса проводится творческо-образовательная программа для детей с участием преподавателей, профессоров ведущих образовательных учреждений России из Москвы, Омска, Пензы, Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Запланированы мастер-классы, открытые уроки, пленэры, творческие встречи, круглый стол.