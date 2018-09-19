Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

Во вторник, 18 сентября, в Кремле президент России Владимир Путин встретился с избранными главами субъектов Российской Федерации. 9 сентября они получили поддержку большинства жителей своих регионов. Участие во встрече принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах. "Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили мандат доверия от избирателей. Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех — лишь начало вашей серьезной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд", — отметил глава государства.

Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. В их числе: увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, рост реальных доходов граждан. В крупных и малых городах, на селе необходимо создать комфортные условия для жизни: строить дороги и объекты социальной сферы, благоустраивать общественные пространства.

"Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России, — подчеркнул глава государства. — Подчеркну: вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку".

Особое внимание президент обратил на то, что граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии. "Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают, — сказал Владимир Путин. — Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов".

Напомним, на выборах, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября, Дмитрий Азаров одержал убедительную победу. За него проголосовали 72,63% избирателей, пришедших на участки.

Накануне встречи с главой государства, в понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области. Торжественная церемония прошла в Самарском академическом театре оперы и балета.

Глава региона в этот день получил сотни поздравлений, в том числе, от полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также от руководителей других субъектов страны.

"Большая честь, высокое доверие служить родной земле, служить жителям Самарской области. Точно приложу все усилия, чтобы это доверие и оказанную мне честь и поддержку оправдать. Для этого целый ряд решений уже принят. Но, безусловно, нам предстоит большая работа — правительству Самарской области, главам муниципальных образований. И, конечно, та поддержка, которую я получил на выборах губернатора, позволяет мне рассчитывать на каждого жителя региона в этой большой работе по созданию условий комфортного проживания на территории региона, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния каждой семьи, процветанию области. Задачи перед нами стоят масштабные, они предопределены стратегией лидерства Самарской области, президентом нашей страны. Я знаю, что Самарская область со всеми задачами справится и станет опорным регионом державы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.